Messina Denaro al supermercato il sabato mattina prima della sua cattura

Il boss ha acquistato birre, detersivo per vestiti e tritato in un esercizio a tre chilometri dal covo di Via Cb 31

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Un sacchetto di plastica del supermercato nel covo di via Cb 31, in cui ha vissuto l’ultimo scorcio della sua latitanza il boss Matteo Messina Denaro. I Carabinieri l’hanno notata tra le prima cose. Una bottiglia di detersivo per vestiti sul pavimento della cucina. Nel portafoglio dell’ex superlatitante anche lo scontrino emesso nella tarda mattinata del sabato antecedente la sua cattura dal supermercato, ubicato a 3 chilometri dal suo rifugio di via Cb, 31. Quindi, Matteo Messina Denaro era uscito, probabilmente con l’auto, per recarsi al supermercato. Ha percorso i tremila metri che lo separavano dall’esercizio commerciale e successivamente fa la spese. Due birre, un po’ di tritato e, appunto, il detersivo marca Dixan. Una spesa complessiva di 26,61 euro, secondo quanto apprende Repubblica. Leggi anche Arrestato anche il vero Andrea Bonafede Si cercano possibili bunker segreti di Matteo Messina Denaro

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram