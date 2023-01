Un’altra storia bellissima, di grande umanità, giunge dal CCPM di Taormina. E’ la storia del piccolo Dante, appena due anni, che ha lasciato Taormina per tornare ad abbracciare la sua mamma.

Quella di Dante non è una storia di un bimbo qualsiasi. E’ la storia di un bimbo giunto in Italia su un gommone, insieme alla famiglia, dopo essere partito dalla Repubblica Centro Africana. Il viaggio della speranza ha preso il via dalle coste libiche. A poche miglia da Lampedusa, Dante finisce in mare. La mamma le tenta tutte per tirarlo sù, ma intanto il piccolo ingerisce acqua e carburante. Viene subito trasferito a Palermo, ma qui le sue condizioni precipitano dopo qualche giorno.

La funzionalità polmonare è infatti arrestata. Si mette in moto l macchina dell’emergenza e il piccolo Dante viene trasferito presso la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. E qui viene attaccato all’Ecmo. Lotta come un leone per giorni, seguito costantemente e con amore dal personale medico e infermieristico. Adesso sta finalmente bene. E da Taormina ringraziano il Dott. Marcello Piazza, direttore del Reparto di Anestesia e Rianimazione Pediatrica dell’ospedale “Di Cristina” di Palermo, e tutta la sua equipe per la straordinaria collaborazione e per la grande umanità.

“Quello di Dante è stato un caso che ci ha colpito profondamente – scrivono dal CCPM – riuscire a riportare il bimbo tra le braccia della propria madre ci riempie di gioia. Viva la vita…”.