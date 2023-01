in Cronaca , Torregrotta

Torregrotta – Aggiudicato l’appalto per l’ampliamento del Cimitero

Si tratta di un'opera molto importante per il centro tirrenico, promessa dall'Amministrazione Caselli in campagna elettorale. In questo modo si metterà la parola fine alle difficoltà legate al reperimento dei loculi.

Torregrotta – Torregrotta – La costruzione di nuovi loculi al cimitero di Torregrotta diventa sempre più una realtà. Era la fine dello scorso anno quando durante una settimana di Consiglio Comunale si era deciso di spendere una parte dell’avanzo di amministrazione per la costruzione di nuovi loculi al Campo Santo. Oggi è stato fatto un ulteriore passo in avanti con l’affidamento dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale” del Comune di Torregrotta (ME), all’operatore economico AVENI S.R.L., con sede a Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta di un appalto di 709,750,10 euro. La ditta che si è aggiudicata l’appalto ha presentato un ribasso del -14.050% e quindi un’offerta economica pari ad un importo netto di € 695.791,26 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso apri ad € 13.958,84. Si era già parlato dell’ampliamento del cimitero di Torregrotta i primi di dicembre (qui l’articolo). In quell’occasione infatti, durante un Consiglio Comunale, si era deciso di investire parte dell’avanzo di amministrazione, approvato nel consuntivo, sull’ampliamento del cimitero comunale. La cifra era di 800 mila euro che sarebbero serviti per questa importante opera. Oggi abbiamo l’aggiudicazione dei lavori. Si tratta di un’opera molto importante per il centro tirrenico, in quanto metterà la parola fine alle difficoltà legate al reperimento dei loculi. Leggi anche Torregrotta – Cattivi odori al canalone di Contrada Cutugnara Monforte – Inaugurata la nuova scuola dell’Infanzia “Maria Montessori” – FOTO

