Longi – E’ morto l’ex Sindaco del Comune di Longi Dott. Gaetano Zingales, che aveva ricoperto la carica di primo cittadino dal 1993 al 1997, e l’Amministrazione Comunale si stringe nel dolore della famiglia.

Gli amministratori longesi intendono rivolgere le più sentite condoglianze ai figli e ai familiari dell’ex Sindaco Zingales, ricordando che la cittadinanza perde una parte della storia e della vita amministrativa del proprio paese.

“Il Sindaco Gaetano Zingales, per tutti Tanino, – dichiara l’Amministrazione – ha sempre vissuto la vita amministrativa con un profuso impegno quotidiano fatto di ore e ore spese in Municipio, dedicate alle problematiche del paese. L’intera Amministrazione Comunale intende esprimere il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di una figura, che si è spesa per il paese di Longi.

Lo ricorderemo tutti con grande affetto, ma anche gratitudine per l’amore e la passione, che ha dimostrato per Longi in tutta la sua vita; è stato sempre attivo nella vita del paese e nella politica. L’Amministrazione Comunale sarà presente con il Gonfalone durante i funerali, che saranno celebrati nel pomeriggio alle ore 15:00 nella Chiesa Madre di Longi“.