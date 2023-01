I giornalisti festeggiano oggi il loro Santo Patrono, San Francesco di Sales. Oggi pomeriggio, a Patti, l’Unione Cattolica Stampa Italiana celebrerà la ricorrenza con una Santa Messina che si terrà alle ore 17 presso la Basilica Cattedrale “San Bartolomeo” di Patti, presieduta dal neo arciprete don Pierangelo Scaravilli.

CHI ERA FRANCESCO DI SALES?

Nato nel 1567, di nobili origini sabaude, Francesco si dedica agli studi giuridici a Parigi e Padova per poi maturare la scelta di dedicarsi al sacerdozio. Il suo Ministero, in una regione a maggioranza calvinista (lo Chablais), gli vale la nomina a coadiutore del vescovo di Ginevra del quale fu poi il successore. Fondò un istituto femminile aperto a donne vedove e ammalate, fornendo assistenza continua. L’ordine, oggi Visitazione di S. Maria, divenne di clausura in obbedienza alla Santa Romana Chiesa.

PERCHE’ E’ PATRONO DEI GIORNALISTI?

Francesco di Sales fu capace di andare controcorrente e di modernizzare il modo di divulgare la parola di Dio. Alla semplice predicazione aveva affiancato la pubblicazione di manifesti affissi al muro o consegnati brevi manu alla gente in nodosa poter raggiungere tutti. “Se sbaglio, voglio farlo per troppa bontà piuttosto che per troppo rigore”, fu il motto che lo accompagnò e che caratterizzò l’invito al dialogo attraverso un linguaggio accessibile a tutti e al tempo stesso accattivante. Ecco perché Papa Pio XI decise di proclamarlo patrono di “tutti quei cattolici, che con la pubblicazione o di giornali o di altri scritti illustrano, promuovono e difendono la cristiana dottrina”.