Con 98zero.com l’informazione in provincia di Messina è sempre più a portata di mano: per guardare i nostri servizi e le notizie video in tempo reale puoi iscriverti al nostro canale YouTube.

È semplicissimo. Basta cliccare sul link www.youtube.com/@98zerocom, ed iscriversi al canale 98zero con il proprio account Google.

In un’ottica di ulteriore crescita dell’offerta editoriale di 98zero, che alle news sul Web (diffuse anche attraverso i canali social) unisce i servizi e le notizie video, vi invitiamo ad iscrivervi e a far iscrivere i vostri amici al Canale YouTube di 98zero, dove potrete guardare e condividere i video realizzati dalla nostra redazione.

Sull’app YouTube basterà cercare 98zero nella barra di ricerca e cliccare sulla barra “Iscriviti”.

Cliccando nuovamente sul box si potrà decidere di attivare le notifiche ogni qualvolta pubblicheremo un video.

Tra gli ultimi video pubblicati c’è quello relativo alla processione di San Sebastiano a Mistretta.