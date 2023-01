In arrivo 400.000 euro per la costruzione di una nuova mensa scolastica all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 3 Lombardo Radice che, in prospettiva, servirà anche alla refezione di altre scuole.

Il progetto ammesso al finanziamento viene dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con cui l’Amministrazione comunale ha partecipato nei mesi scorsi vedendosi approvare la realizzazione prossima di un edificio ex novo che sorgerà su una superficie di 200 mq, da realizzarsi secondo i più recenti requisiti di legge, di fianco la sede centrale della L. Radice di Piazza XXV Aprile.

«L’ammissione al finanziamento è un risultato positivo per la città di Patti, contribuendo a mettere in circolo ulteriori somme che verranno impiegate – considera l’assessore Salvatore Sidoti – per sviluppare sempre più un’economia di scala. Centrare tutto in un’unica mensa, oltre a migliorare il servizio consentirà di ridurre le spese per la preparazione dei pasti con ovvi risvolti sul bilancio dell’Ente».

Infatti, oltre a permettere ai 173 alunni in loco di usufruire della nuova mensa, la cucina realizzata per la preparazione dei pasti, in futuro, potrebbe essere utilizzata a servizio di altri plessi scolastici dislocati in altre aree del territorio pattese, cosa che consentirebbe di riadattare favorevolmente i costi pasto a vantaggio anche dei genitori che potrebbero godere di eventuali riduzioni sulle tariffe.

Ottenuto il decreto di finanziamento, la realizzazione del progetto dovrebbe avvenire in tempi relativamente rapidi. «A seguito di una variazione di bilancio per inserire la somma – spiega l’assessore Sidoti – avvieremo l’iter necessario per la progettazione esecutiva fino a giungere alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori».