Sicilia – Restano fredde le temperature in questo penultimo martedì di gennaio. Nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio che non esclude piogge e rovesci, anche a carattere di temporale, fino a sera. Sulla ionica previste deboli piogge serali.

Le temperature, come detto, restano in linea con i giorni precedenti. I venti spireranno deboli dai quadranti sud-orientali, in attenuazione. Per quanto riguarda invece la situazione dei mari, saranno mossi sia il Tirreno che lo Ionio e il Canale di Sicilia.