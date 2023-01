San Filippo del Mela – Si è dimessa la Vice Sindaco di San Filippo del Mela Avv. Antonella Di Maio. Si tratta di una decisione irrevocabile, alla quale la Vice Sindaco è arrivata dopo una profonda riflessione e dopo “aver cercato più volte il dialogo” come la stessa dichiara.

Una scelta scaturita da divergenze che si sarebbero create con il Sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino. Difatti, proprio in vista delle prossime elezioni amministrative che porteranno i cittadini filippesi alle urne per scegliere chi li guiderà nei prossimi 5 anni, Antonella Di Maio fa sapere che questa volta non appoggerà Gianni Pino.

“Non esistono più le condizioni per poter seguire le deleghe che mi sono state assegnate. -scrive Antonella di Maio nella lettera di dimissioni- Le divergenze poltico amministrative col Sindaco sono insanabili. Ho una chiara visione dei ruoli e del rispetto degli stessi che va sempre osservato in qualunque luogo.”

La Di Maio poi ringrazia tuti coloro che hanno condiviso con lei questo cammino. “Ringrazio sentitamente tutte le componenti della Giunta municipale con cui ho collaborato sin dall’inizio del mandato e con cui si è instaurato un rapporto di fiducia reciproca e condivisione. Ringrazio il Presidente del Consiglio, i Consiglieri con cui ho condiviso il mio primo percorso politico e che hanno profuso impegno e passione nel ruolo politico-amministrativo. Un sentito grazie a tutti i dipendenti comunali ed ai Responsabili delle Aree per la stima reciproca dimostrata durante il mio mandato e per le difficoltà affrontate e superate sempre con confronto costruttivo. Ringrazio il Segretario Comunale con il quale ho instaurato un rapporto di reciproca stima Concludo ringraziando gli attori veri di questo Comune – i cittadini filippesi – perché è stato un onore mettermi al loro servizio con la mia competenza in relazione alle deleghe che ho seguito.”

Prende atto della decisione di Antonella Di Maio il Sindaco Gianni Pino, che fino a ieri era fuori sede e che si dice dispiaciuto per la decisione. “Prendo atto -dichiara il Sindaco Gianni Pino- che a 3, 4 mesi dal voto la ViceSindaco presenta le sue dimissioni. Mi dispiace molto e la ringrazio per il suo operato in questi 4 anni e mezzo. Ritengo sia successo qualcosa di grave in questi giorni, durante la mia assenza, io infatti sono stato fuori sede. Difatti fino a qualche giorno fa la ViceSindaco ha votato il Bilancio in Giunta. Non voglio fare alcuna polemica, prendo atto di questa sua decisione, che mi dispiace. Il fatto che lei si sia allontanata mi addolora, però ne prendo atto.”