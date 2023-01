Spadafora – A Spadafora si rinuncia all’aumento delle indennità di carica previste dall’art.13 comma 51 della legge regionale del 25 maggio 2022.

La Sindaca Tania Venuto, il Vice Sindaco Tindaro centorrino e gli Assessori maria Ialacqua e Roberto Mortelliti hanno deciso infatti di non gravare ulteriormente sulle casse comunali spadaforesi e rinunciare quindi all’aumento di indennità previsto dalla legge.

“Abbiamo deciso di rinunciare- dichiara a 98zero la Sindaca Tania Venuto – visto il periodo storico ed economico che stiamo vivendo. Se infatti, da una parte, questa indennità viene adeguata per la legge, c’è da dire anche che questo soldi in più vengono spesi a carico del bilancio comunale. Per questo, onestamente, viste le condizioni economiche in cui versa il nostro Ente e viste le condizioni delle famiglie che sono chiamate ad affrontare giornalmente tante spese, abbiamo pensato di evitare per quanto riguarda la nostra indennità, nonostante giornalmente prendiamo poco. Specie chi come me, oltre a svolgere una mansione politica, lavora anche. Insomma abbiamo deciso di non gravare ulteriormente sulle casse comunali.”

Una scelta insomma dettata da molteplici motivi: non voler gravare sulle casse comunali in primis. Difatti nella lettera scritta dalla Giunta di Spadafora al Segretario Comunale, al responsabile dell’Area Amministrativa e al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria hanno precisato che la scelta è stata fatta “in ossequio e nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio e per evitare che la spesa integrale di aumento sia non sostenibile rispetto agli equilibri di bilancio.” Di conseguenza quindi è un modo per non pesare sui cittadini.