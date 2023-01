Rometta – A Rometta centro non c’è il postamat, gli uffici di Contrada San Cono sono piccoli e spesso la gente è costretta ad spettare all’aperto il proprio turno (anche sotto le rigide temperature invernali). Questo il quadro della situazione di cui più volte abbiamo parlato e che il Sindaco di Rometta Nicola Merlino ha più volte denunciato.

Oggi si scrive un’altra pagina di protesta. Succede infatti che proprio il Primo Cittadino romettese, che al fianco dei suoi concittadini sta portando avanti questa battaglia, ha ricevuto l’invito da Poste Italiane per partecipare ad una manifestazione. Si tratta di un evento, organizzato per giorno 30 gennaio a Roma, dal titolo “Dai Piccoli Centri si fa’ grande l’Italia”, riservato a tutti i comuni con meno di 15.000 abitanti. Il Sindaco ha deciso di rispedire al mittente l’invito, proprio in virtù dei gravissimi disagi che stanno vivendo i cittadini di Rometta. Recentemente ricordiamo infatti la nascita di un comitato spontaneo di cittadini, che insieme al Sindaco e all’Amministrazione stanno battendosi per il postamat.

“Stante la situazione vergognosa, -ha dichiarato il Sindaco Merlino- non degna di un paese civile e democratico ma piuttosto del terzo (o quarto) mondo, in cui vengono lasciati gli Uffici Postali di Rometta, che ha indotto tutti i cittadini a prendere drastiche iniziative insieme a tutti gli organi democratici del comune, ho preso l’invito come una vera e propria provocazione e l’ho drasticamente rifiutato. Le più “alte cariche dello Stato”, di cui si asserisce la presenza, sappiano che partecipano ad un in incontro volto ad incensare le azioni di Poste Italiane, smentite dai fatti e dai comportamenti tenuti da Poste Italiane, quantomeno nel comune di Rometta, e bene farebbero a partecipare ad altre più credibili passerelle.”

Il Sindaco fa poi riferimento al fatto che nell’invito si precisa che la presenza è gradita “con la fascia tricolore e che per motivare l’importanza dell’incontro Poste Italiane evidenzia nell’invito che “con l’implementazione del progetto, tutti gli Uffici Postali dei piccoli centri e delle aree interne diventeranno punto di accesso privilegiato e di prossimità nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, contribuendo concretamente a favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide.”