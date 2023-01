Torregrotta – Cattivi odori nell’area circostante il canalone di Contrada Cutugnara a Torregrotta. A segnalare la situazione è stato Egidio Maio, Coordinatore Zero Waste Sicilia C.lo A. Carmoz.

LE DICHIARAZIONI DI EGIDIO MAIO

Maio ha effettuato un sopralluogo su un canale di scolo sito in C.da Cutugnara, che scorre verso la parte bassa di Torregrotta. Il sopralluogo è stato effettuato su segnalazione del gruppo “Meritiamoci Torregrotta”.

“Ho notato e constatato -ha commentato Egidio Maio- anche attraverso foto che il liquido era fortemente putrido e, che, alcuni cittadini abitanti nelle vicinanze, hanno affermato che tale inconveniente perdura da alcune settimane e, spesso, si sentono odori nauseanti e ripugnanti. Non abbiamo certezze della fonte che produce tali acque putride e, per tali, motivi chiediamo l’immediato intervento delle autorità cittadine (sindaco e uffici competenti comunali e del territorio) per avviare un celere accertamento per accertare la provenienza e, di conseguenza, l’eliminazione di tale disagio ambientale e/o sanitario.”

LA POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione Comunale, dal canto suo, precisa he si tratta di un’area di competenza di Rete Ferroviarie Italiane. In particolare il Vice Sindaco di Torregrotta dott. Michele Formica, appresa la situazione da mezzi stampa, ha subito provveduto a prendere informazioni presso l’ufficio tecnico comunale. “Si tratta di lavori di pulizia che sta effettuando RFI” precisa il Vice Sindaco, che ha anche ribadito che “la pulizia è necessaria specialmente in questo periodo in quanto così si alleggerisce il carico di acqua piovana che altrimenti andrebbe a confluire, attraverso la via XXI ottobre, nel sottopasso di Torregrotta.”

Il Vice Sindaco ha anche spiegato che quando è stata costruito questo tratto ferroviario sono state abbattute delle case in via Pirandello. RFI ha quindi costruito una vasca per contener le acque piovane che confluiscono nel canalone. La pulizia di questo tratto quindi è competenza di RFI che comunque, da quanto di apprende, sta provvedendo ad effettuarla

FOTO: Egidio Maio