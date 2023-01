Patti – Quando una squadra ha fame di vittorie, è capace di accantonare le difficoltà, triplicare le proprie forze e porta a casa.

L’Alma Basket Patti porta a casa da Roseto due punti pesanti che valgono il primato in classifica, anche se in comproprietà. Miccio (19), Botteghi(21), Pilabere(11) e De Giovanni (10) vanno in doppia cifra. Le prime due, già nei primi dieci minuti di gioco, mettono le cose in chiaro dall’arco e fanno intuire che per le donne di coach Mara Buzzanca, prive di Moretti, una gara molto temuta alla vigilia si mette subito in discesa. Al riposo lungo Armenti e compagne vanno sul 21-36, ma il massimo vantaggio viene raggiunto nel terzo parziale con un +24.

Gloria e minutaggio anche per la pattese Sciammetta che cresce vistosamente gara dopo gara. Negli ultimi dieci minuti di gioco, le ospitanti hanno un sussulto di orgoglio arrivando a – 15, ma le bocche di fuoco pattesi riportano il punteggio a un vantaggio di 20 lunghezze. Finisce 56-76.