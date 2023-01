Messina – Prova di forza e cinquina della capolista Messana, che rimane in vetta alla classifica del Girone C di Promozione, battendo 5-0 in trasferta il Valle del Mela nella sedicesima giornata del torneo.

La squadra giallorosa di mister Patti ha la meglio sugli avversari con le reti di Amante, D’Amico, Buda, Misiti e Marino; la Messana conserva un punto di vantaggio sul Città di Aci Sant’Antonio (infatti la capolista è in testa con 33 punti, seguita dalla squadra catanese con 32 punti).

L’Aci Sant’Antonio ha superato in casa 4-1 il Città di Calatabiano, con i gol di Lo Presti, Maraffino, Gallo e Sanfilippo. Negli altri incontri della giornata da segnalare il pareggio 2-2 tra Gescal e Valdinisi; al “Marullo” di Messina gli ospiti vanno sul doppio vantaggio con Augliera e Ghartey, ma la Gescal riesce a ottenere il pareggio con la doppietta di La Vecchia. Invece sono stati rinviati per impraticabilità di campo i match Nuova Azzurra-Pro Mende e Riposto-Atletico Messina.