Si sta procedendo alla conta dei danni all’ospedale Papardo, interessato nel pomeriggio di ieri da un incendio che ha causato danni agli impianti elettrici del blocco operatorio e invaso di fumo interi reparti.

Solo il tempestivo intervento dei vigili del Fuoco ha evitato il peggio. Ad appiccare le fiamme è stato un uomo, che è stato identificato e fermato dai carabinieri. Il fumo provocato dal rogo si è propagato nell’intera struttura ospedaliera costringendo a spostare i pazienti da una stanza all’altra e in alcuni casi persino in un diverso reparto. Secondo la ricostruzione della Direzione dell’Azienda ospedaliera Papardo e dei carabinieri giunti sul posto, intorno alle 18 quando un uomo, forse un tossicodipendente, raggiunge i locali del Pronto soccorso che si trovano al terzo piano.

Fa delle richieste al personale presente, chiede una dose di droga, senza ovviamente ottenere risposta. Ed è proprio in quel momento che perde le staffe, va in escandescenza e aggredisce alcuni medici. Quindi si allontana dal pronto soccorso e trova rifugio in una zona più isolata, che confina con un vano ascensore utilizzato per gli spostamenti del personale interno. Qui trova tre sacchi di spazzatura contenenti materiale plastico e altri rifiuti destinati ad essere smaltiti questa mattina da una ditta specializzata. Appicca l’incendio che si sviluppa all’interno del vano che ospita il carrello elevatore. Il fumo si propaga nei corridoi e reparti. Vengono allertati i soccorsi e in poco tempo arrivano i vigili del fuoco con una squadra proveniente dal Distaccamento Nord, un’autobotte e un’autoscala partite dalla sede centrale di via Salandra.

Il rogo viene spento e per fortuna si riescono a contenere i danni. Ma l’accesso all’ospedale viene inibito ai visitatori viene chiusa anche l’Unità di Terapia intensiva neonatale. Si definiscono i trasferimenti in altri reparti dei alcuni pazienti e viene disposta la riduzione degli interventi. In giornata sarà possibile capire l’entità dei danni agli impianti elettrici.