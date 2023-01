Capo d’Orlando – La sostituzione della condotta fognaria a Bagnoli e i lavori per la messa in sicurezza della Galleria sulla strada provinciale 147 potrebbero impedire la circolazione stradale sulla litoranea che conduce a San Gregorio.

Il Comune di Capo d’Orlando ha concordato, con l’impresa che si occuperà della sostituzione della condotta fognaria nel tratto dell’area portuale di Bagnoli, l’avvio dei lavori per i primi giorni di febbraio ma da Palazzo Europa assicurano che per la stagione estiva non ci saranno problemi perché l’arteria verrà riaperta al traffico molto prima.

Come ci avevano già anticipato i responsabili del cantiere aperto dalla Città Metropolitana di Messina, sulla provinciale 147, sono previsti a breve anche i lavori di messa in sicurezza della galleria nei pressi dello “scoglio Garibaldi”.

Da parecchi anni ci siamo occupati delle crepe che interessano la sommità del tunnel e la caduta di calcinacci che potrebbero mettere a repentaglio i passanti. Sembra che oltre al rifacimento dello scudo di cemento della volta il progetto preveda anche la regimentazione delle acque pluviali per evitare la sedimentazione che corrode il ferro e gonfia il cemento armato.

Nonostante i ritardi ed i disagi, se tutto andrà come da programma, entro la prossima estate il Lungomare che porta al Borgo di San Gregorio dovrebbe tornare alla normale fruibilità sia delle automobili che, soprattutto, degli appassionati della natura.