Messina – Non è riuscita a sovvertire i pronostici della vigilia la Desi Shipping Akademia Messina che, a Martignacco, sbatte contro la formazione di casa dell’Itas Ceccarelli e viene sconfitta per 3-0, un passivo finale troppo rotondo forse per quanto le ragazze allenate d Coach Breviglieri hanno fatto vedere in campo.

La formazione messinese, infatti, nonostante si sia trovata al cospetto di un’ottima formazione (avanti in classifica di tante lunghezze), ha giocato due set con grande determinazione ed in maniera molto ordinata, mettendo anche in difficoltà le padrone di casa che, più volte nell’arco dei primi due set, sono andate sotto e sono state costrette ad inseguire per avere la meglio sulle ospiti siciliane.

Muzi & Co. hanno il demerito, dal canto loro, di non essere riuscite ad “ammazzare” il set quando si sono trovate avanti nel punteggio (in alcune occasioni anche di diverse lunghezze) e, cosi facendo, hanno permesso alla squadra allenata da Coach Gazzotti di rientrare in partita e chiudere in vantaggio le varie frazioni. Terzo ed ultimo parziale con poca verve da parte delle ospiti che, dopo l’ennesima rimonta della Itas Ceccarelli, perdono di grinta e consegnano l’agevole vittoria alle avversarie.

Partenza decisa di Akademia che, pronti via si porta subito avanti di 3. La reazione delle padrone di casa non si fa attendere e, una volta ottenuto il pari, riesce anche ad accelerare allungando fino all’importante +4, trasformato in +5 nella seconda parte del set. Nell’ultima parte di frazione arriva la bellissima reazione delle peloritane, che riescono anche ad accorciare pericolosamente ma, alla fine, Martignacco trova i punti decisivi che le consegnano il primo set (25-21). Inizio di secondo set di marca casalinga, con Modestino e compagne che allungano sul +3, prima che Muzi & Co. reagiscano in maniera veemente e trovino anche il sorpasso allungando sul +2.

L’Itas Ceccarelli trova il recupero e si torna sull’equilibrio assoluto, con le due squadre che si inseguono e sorpassano a vicenda per diversi scambi. La Desi Shipping, a cavallo della metà del set, allunga sul +3 e costringe la squadra di casa a dover accelerare, trovando un lungo break che vale il +5 per Martignacco e, di fatto, spegne i tentativi di rimonta da parte di Messina (che annulla 4 set point alle ragazze di casa), consegnando anche la seconda frazione alla squadra di casa (25-22). L’equilibrio iniziale della terza frazione viene interrotto da un bel break delle ospiti che allungano fino al +3, strappo ricucito immediatamente dalle ragazze di casa che, prima firmano il pari, poi siglano il sorpasso. Da qui in poi è praticamente quasi un assolo della Itas Ceccarelli: le padrone di casa allungano lasciando indietro di diverse lunghezze le siciliane, che non riescono a trovare la reazione e si vedono costrette a consegnare anche il terzo ed ultimo set alle padrone di casa (25-17).