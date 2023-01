Ha raccontato la sua storia alla trasmissione “Da noi… a ruota libera”, in onda su Rai 1 e condotta da Francesca Fialdini. Applausi e tanto di standing ovation per Carmen Diodato, la ballerina non udente che danza grazie alle vibrazioni.

Carmen è l’unica ballerina sorda nel corpo di ballo di un teatro, il Massimo di Palermo. Ha commosso, entusiasmato e appassionato il pubblico. Ha raccontato la scoperta della sordità in tenerissima età, i progressi fatti con una logopedista per riuscire comunque a imparare a parlare. E poi com’è nata la sua passione per la danza, il poterla portare avanti grazie alle vibrazioni provenienti dalle casse che – ha detto – “Sono come la musica”.

“Per me è importante dimostrare a tutti che anche noi sordi ce la possiamo fare. Ho fatto una vita normale in tutto e per tutto. Ho iniziato a fare la ballerina all’età di quattro anni e non ho mai pensato che non avrei potuto danzare a causa della mia sordità”. Queste le splendide, decise parole di Carmen che poi ha ballato, mostrando la sua arte e il suo talento. Applausi a scena aperta.