L’8 Marzo, arriverà nelle sale italiane il film “Primadonna”, realizzato dalla regista Marta Savina che richiama la celebre storia di Franca Viola, la prima donna italiana ad aver rifiutato il matrimonio riparatore, diventata un vero e proprio simbolo di crescita degli aspetti culturali e sociali del Paese, e della Sicilia.

Marta Savina è nata nel 1986 a Firenze, ma le sui origini sono messinesi, precisamente di Galati Mamertino, dove torna spesso per trovare il nonno e trascorrere dei piacevoli giorni di relax. Le sue origini le porta sempre con sé e ne va fiera, perché Marta afferma che in Sicilia si sente a casa e quando può, torna per girare dei film e cortometraggi.

Parlando del film Marta dice: “da adolescente ho sempre sentito questa storia di Franca Viola e in parte sono partita da lì per inventare un personaggio, Lia, che rappresenta la capacità di mettere un piede a terra. Lo fa per difendere la sua identità, il suo valore e il valore delle sue scelte”.

La carriera professionale della 37enne inizia con un viaggio nel Regno Unito a Londra per studiare cinema. Poi, nella città britannica, ha incominciato a lavorare in pubblicità e dopo un po’ ha vinto una borsa di studio presso l’università della California, Los Angeles, conosciuta come UCLA, dove è rimasta per 6 anni.

Tornata in Italia decide di girare il film “Primadonna”. “Aveva senso girarlo solo in Italia –sottolinea Marta Savina- essendo una storia totalmente italiana. Il potere del cinema, è quello di raccontare le storie ed emozionare chi le ascolta e con questa storia, raccontata nel film, intrinsecamente politica, vorrei arrivare ad emozionare le persone. Non è un film per puntare un dito contro qualcuno o fare una riflessione storica, ma vuole essere il racconto di un personaggio e spero che le persone escano dal cinema dicendo di aver fatto un bel viaggio”.

Aspettando l’uscita ai cinema del film Primadonna, Marta Savina si sta dedicando alla serie televisiva che andrà in onda su Sky “Un’estate fa”, diretta da Davide Marengo e con protagonista Lino Guanciale e Filippo Scotti. La serie Tv è in fase di montaggio e uscirà nel corso di questo anno. Ma Marta, inoltre, sta scrivendo altri due film, uno dei due, ambientato in Sicilia e sogna di poter realizzare un film all’ultimo respiro.