Sant’Agata di Militello – La tragica morte del 74enne Carmelo Faranda, che ha accusato un malore fatale sugli spalti del “Fresina” pochi istanti dopo il termine del match, ha ovviamente azzerato ogni sentimento di gioia per la vittoria conquistata sul campo dai biancoazzurri contro il Santa Maria Cilento.

Un 5 a 2 maturato nella ripresa dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio. Nella prima frazione ospiti avanti con Tandara, al 9’, che raccoglie al primo palo un cross di Johnson e batte Curtosi. Il portiere di casa è poi protagonista di almeno un paio di interventi decisivi. A firmare il gol del pari al 17’ è invece Vitale, che di testa gira in rete un perfetto cross di Squillace.

Nella ripresa è un assolo o quasi del Città di Sant’Agata. Rigore generoso per presunto fallo di mano in area di Coulibaly, trasformato al 57’ da Bonfiglio che un minuto più tardi si ripete battendo il portiere ospite Cannizzaro in uscita, su millimetrico lancio di Calafiore. Il Città di Sant’Agata spacca in due la partita ed al 69’ Calafiore firma il poker correggendo in rete una respinta del palo su colpo di testa di Demoleon da azione di corner. Al 73’ si risveglia il Santa Maria Cilento che trova il secondo gol con un colpo di testa di Coulibaly, al secondo palo sugli sviluppi di un corner. Al 75’ chiude i conti Calafiore di testa sempre su tiro dalla bandierina del solito Squillace.

Con questo successo il Città di Sant’Agata vola a quota 35 in classifica, al quarto posto. Nel prossimo turno trasferta per i biancoazzurri sul campo di Trapani.