Non ce l’ha fatta il 75enne rimasto coinvolto in un incidente verificatosi nei pressi della Chiesa dei Catalani in via Cesare Battisti a Messina.

Probabilmente a causa di un malore, l’uomo, dopo aver perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava, ha terminato la sua corsa contro le auto regolarmente parcheggiate. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che dopo avere soccorso il ferito, lo hanno portato in codice rosso presso l’Ospedale Piemonte.

Ma qui è deceduto poco dopo l’arrivo a causa delle condizioni critiche. Gli agenti della sezione radiomobile della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico formatosi. FOTO: ARCHIVIO