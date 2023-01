Messina – Paura e preoccupazione all’Ospedale Papardo. In questo momento, i Vigili del Fuoco sono in azione presso il nosocomio della Zona Nord di Messina per spegnere l’incendio divampato al terzo piano e adesso estesosi al vano ascensore. Sul posto il distaccamento Nord, autobotte e autoscala dalla sede Centrale.

Ad appiccare le fiamme sarebbe stato un uomo. Non sono chiari i motivi che lo avrebbero spinto a dare fuoco ad alcuni letti. Pare che l’uomo abbia anche aggredito gli infermieri. I vigili del fuoco hanno la situazione sotto controllo, ma la struttura ospedaliera è stata invasa dal fumo che si è esteso ad alcuni reparti.