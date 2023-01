San Salvatore di Fitalia – La Fitalese ha vinto a tavolino 3-0 contro il Città di Pettineo, nella partita valida per la sedicesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

Il match non è praticamente mai iniziato, con la squadra ospite che si è presentata a San Salvatore di Fitalia in 7 elementi; al sesto minuto il Pettineo rimane in 6 uomini e l’incontro finisce con un finale già scritto, con il direttore di gara Somma di Palermo che decreta la fine della partita e il 3-0 a tavolino.

La dirigenza della Fitalese ha dichiarato a riguardo: “Non sappiamo i motivi ma capiamo le difficoltà di tutte le realtà, specialmente in questo momento, e ci dispiace quando accadono queste cose. Testa alla prossima”.

La Fitalese adesso si trova al sesto posto con 19 punti, a 4 lunghezze dalla zona playoff (il quinto posto è attualmente occupato dalla Juvenilia). In testa alla classifica rimane in solitaria con 39 punti la Nuova Peloro, grazie alla vittoria 3-2 contro il Don Peppino Cutropia; hanno deciso il match la doppietta di La Valle e la rete di Arena. In seconda posizione ci sono a 36 punti il Real Rocchenere, che ha osservato il suo turno di riposo, e il Pollina Finale che ha battuto 2-0 il Provinciale, grazie ai gol di Cinquegrani e Parisi. Il Terme Vigliatore ha superato in casa 2-0 l’Alcara con le reti di Minghetti e Torre, mentre è terminato 1-1 il match tra Ficarra e Vivi Don Bosco.