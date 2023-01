Sant’Agata Militello – Dramma allo stadio Fresina, malore fatale per un 74enne

Il malore al termine del match Città di Sant’Agata - Santa Maria Cilento. I sanitari, accorsi prontamente, non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’uomo

- Redazione Nebrodi Tempo di lettura: 1 minuto

Pomeriggio funesto allo stadio “Fresina” di Sant’Agata Militello, dove un uomo di 74 anni, Carmelo Faranda, è morto a causa di un malore al termine del match del campionato di serie D tra il Città di Sant’Agata ed il Santa Maria Cilento. Pochi attimi dopo la fine della partita, l’entusiasmo per il successo dei padroni di casa è stato subito smorzato dalla richiesta di aiuto di alcuni spettatori che, a gran voce, hanno invocato l’intervento dei sanitari, con l’sos rilanciato dallo speaker. Nel giro di pochi istanti sono intervenuti il medico sociale che si trovava con la squadra di casa insieme ad altri medici ed infermieri presenti in tribuna, con l’assistenza di Carabinieri, Polizia e Polizia locale in servizio d’ordine allo stadio. Prontamente attivato anche il personale del servizio sanitario presente al “Fresina” per le gare interne, con il personale dell’ambulanza ed il defibrillatore. Poco dopo è quindi intervenuta anche l’ambulanza del 118. A nulla purtroppo sono valsi, però, i tentativi di rianimazione, protrattisi per più di 40 minuti. Diversi spettatori e le stesse squadre hanno assistito sgomenti dal campo a quanto stava accadendo sperando fino all’ultimo in un lieto fine che purtroppo non c’è stato. Leggi anche Si è spento l’attore siciliano Mario Pupella Prematura scomparsa di Gregory Bongiorno, cordoglio di Schifani e Ance Sicilia

