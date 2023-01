Militello Rosmarino – Nel Campionato di Prima Categoria continuano a comandare i rispettivi gironi le formazioni di Rosmarino e Aquila Bafia, che si sono imposte rispettivamente su Gangi e Sinagra.

Il Rosmarino guida il Girone C con 40 punti, grazie alla vittoria esterna 4-3 sul Gangi in una partita ricca di emozioni, nella partita valida per la quattordicesima giornata del torneo; l’Aluntina segue a 6 lunghezze la diretta rivale per il salto di categoria, dopo il successo nell’anticipo di ieri 4-0 contro l’Orlandina.

Nel Girone D, invece, l’Aquila Bafia ha vinto 3-0 contro il Sinagra con le reti di Puliafito, Di Bella e del solito Simone Mastroieni. La capolista mantiene una lunghezza di vantaggio sulla Nuova Rinascita Patti, che ha avuto la meglio sul Lipari di misura per 1-0, grazie alle rete di Accetta. Vittoria anche per lo Stefano Catania, la terza rivale del Città di Galati in questo raggruppamento; la formazione di Mazzarrà Sant’Andrea, adesso al terzo posto con 34 punti, ha superato 4-3 l’OR.SA. Promosport con i gol di De Pasquale, Laabarta, Grasso e Orlando. Il Città di Galati al momento è quarto in classifica con 31 punti, dopo il pareggio di ieri contro il Melas e le due sconfitte subite contro Aquila Bafia e Nuova Rinascita Patti.

Nel prossimo turno il Città di Galati avrà la possibilità di riscattarsi, quando affronterà al “Ducezio-Parafioriti” la Folgore Milazzo. Le prime tre della classe, invece, giocheranno in trasferta; l’Aquila Bafia sarà impegnata a Rodì Milici, la Nuova Rinascita Patti contro il Sinagra, mentre lo Stefano Catania, al “Gepy Faranda” di Patti, contro il Comprensorio del Tindari.