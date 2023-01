Gioiosa Marea – Il Gioiosa è stato sconfitto in casa 3-2 dalla seconda forza del torneo Aspra, nel match valido per la sedicesima giornata del Campionato di Promozione Girone B, mentre il San Fratello ha vinto con lo stesso risultato contro la Santangiolese.

Al Comunale “Enzo Vasi” di Gliaca di Piraino (nella foto) al Gioiosa non sono bastate le reti di Tranchita e Ceraulo, rese vane dalla doppietta di Clemente e dal gol di Azzara; l’Aspra accorcia a 6 le lunghezze di distanza dalla capolista Geraci (31 i punti dell’Aspra contro i 37 del Geraci), mentre il Gioiosa si trova al settimo posto in classifica con 18 punti.

Il San Fratello, invece, si è imposto 3-2 sulla Santangiolese, allontanandosi sempre di più dalla zona calda della classifica (al momento si trova al decimo posto con 16 punti). Negli altri match della giornata la grande sorpresa è la sconfitta della capolista Geraci, superata in trasferta 2-1 dal Lascari-Cefalù; micidiale l’uno due della formazione locale nella prima frazione di gioco con le reti di Sferruzza e Mocciaro, mentre il Geraci riesce solo ad accorciare le distanze nella ripresa con Marrone.

Il Pro Falcone coglie un pareggio prezioso in trasferta 1-1 contro il Gorgonia Delia, mentre netta affermazione per la Castelluccese che affonda 7-0 il Città di Casteldaccia. Riposava in questo turno la Supergiovane Castelbuono, mentre l’incontro tra Città di Mistretta e Villarosa Calcio è stato rinviato, per impraticabilità di campo, a Mercoledì 25 Gennaio alle ore 15:00.