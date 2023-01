La Nuova Igea Virtus si aggiudica il derby contro il Milazzo al “Marco Salmeri” e continua a viaggiare in cima alla classifica a vele spiegate e col vento in poppa.

I giallorossi sono riusciti a imporsi sui cugini rossoblu con il punteggio di 1-0. Merito di una rete di Flores al minuto 62. Su un terreno di gioco reso pesantissimo dalla pioggia, a scaldare gli animi dei tifosi igeani il colpo di testa dell’attaccante vale tre punti pesantissimi che consentono ai ragazzi di mister Pasquale Ferrara di tenere a tre lunghezze di distanza il Modica che ha battuto per 3-0 la Nebros grazie alle marcature di Pozzebon, Agodirin e Aquino.

Perde la seconda piazza il Taormina che finisce addirittura al quarto posto. Costa cara agli ionici la sconfitta in casa della Leonzio. Bianconeri in vantaggio all’11’ con Carbonaro, pareggio di Lucarelli al 17’. Proprio Lucarelli porta al raddoppio i suoi sul finire del primo tempo. Al 54’ Biondo porta addirittura a tre le marcature. Accorcia le distanze per la Leonzio Samba al 70’. Poi, in tre minuti, i padroni di casa prima pareggiano e poi passano in vantaggio e ci restano fino al triplice fischio. L’eroe di giornata è Kabangu, a segno due volte tra l’81’ e l’84’.

Bella vittoria per il RoccAcquedolcese che stende il Mazzarrone per 2-0 in virtù delle reti di Pruiti sul finale della prima frazione e di Agolli nella ripresa. Infine, pareggio a occhiali tra Jonica e Real Siracusa.

Gli altri risultati: Comiso-Virtus Ispica 2-1, Palazzolo-Acicatena 0-1, Siracusa-Santa Croce 2-2