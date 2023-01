Galati Mamertino – La Delegazione Rangers International di Galati Mamertino comunica che è stata consegnata una targa alla squadra di calcio ASD Città di Galati, militante nel Campionato di Prima Categoria, in segno di riconoscenza per l’importante gesto di solidarietà nell’aiutare il prossimo in difficoltà, durante gli eventi calamitosi di Milazzo del 3 Dicembre 2022.

I giocatori e i dirigenti della società del Città di Galati si trovavano a Milazzo, per poter salire sull’aliscafo in direzione Lipari (in vista del match di Domenica 4 Dicembre); ma nel territorio milazzese e anche a Barcellona Pozzo di Gotto si sono abbattute fortissime precipitazioni, che hanno reso impossibile il viaggio verso le Isole Eolie (spostato poi direttamente il giorno stesso della partita). Anche il centro commerciale Parco Corolla è stato inondato dalle abbondanti piogge, con i calciatori del Città di Galati che hanno aiutato i titolari dei negozi e tantissimi volontari per poter spazzare via l’acqua copiosa, all’interno della galleria con i vari esercizi commerciali.

Il Capo Distretto Rangers International Mario Triscari si è complimentato per l’iniziativa della Delegazione di Galati Mamertino e ha portato i suoi saluti al Presidente del Città di Galati Amedeo Virgilio e ai membri di tutta la compagine galatese. La targa consegnata alla formazione galatese recita “Vis Unita Fortior” (Nell’unità la virtù assume maggiore forza). Hanno preso parte al ritiro della targa, oltre al Presidente Virgilio e ad altri dirigenti, anche alcuni giocatori del Città di Galati, tra cui il portiere Salvatore Bontempo, il centrocampista Antonino Frisenda, il difensore Matteo Serio e gli esterni Fernando Venuto e Daniele Ravì Pinto.