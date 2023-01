Patti – E’ stata una grande festa, sia in campo che sugli spalti del Palaserranò di Patti, la tre giorni dedicata alle Final Four, le finali della coppa Italia femminile e maschile.

Tre giornate intense che hanno visto il coinvolgimento dei migliori atleti e atlete che il movimento del calcio a 5 siciliano posso avere, i quali hanno dato spettacolo ed emozionato gli appassionati presenti al Palazzetto dello sport di Via Torre Fortunato.

Nella giornata conclusiva, erano presenti anche i vertici federali regionali: dal presidente il dott. Sandro Morgana e il suo vice Mario Tamà, al consigliere regionale Santo Buglisi; dal presidente regionale dell’associazione italiana arbitri Cristina Anastasi e delegato regionale calcio a 5 Massimiliano Birchler, al presidente della Delegazione distrettuale di Barcellona P.G. Giuseppe Molino, incaricato nell’organizzazione logistica di questo evento.

Sono state tre giornate impregnate di sport e di aggregazione, dove le 7 squadre partecipanti, hanno rispettato quelle che erano le attese della vigilia, regalando due splendide finali.

Nella categoria femminile, a conquistare la coppa è stata la formazione Meta Catania che ha battuto il Futsal Academy Canicattì al termine di un match esaltante, con la compagine etnea, apparsa cinica e spietata nella fase di realizzazione.

Grande attesa anche per la finalissima maschile che ha decretato la squadra chiamata a rappresentare la Sicilia durante la fase nazionale. Ad aggiudicarsi la sfida tra il Marsala Futsal e Mistral Carini, entrambi con elementi di alto livello, è stata la formazione lilibetana, al termine di una partita tirata e in bilico fino alla fine.

“Il bilancio di questo evento –ha detto Sandro Morgana presidente regionale F.I.G.C.-, è sicuramente positivo per tutto quello che abbiamo visto. Abbiamo registrato tanto entusiasmo e tanta correttezza, – ha dichiarato il massimo dirigente regionale – elementi fondamentali soprattutto quando la posta in palio diventa anche abbastanza alta. Noi comunque non ci stancheremo di trasmettere alle nostre società i principi fondamentali dello sport: lealtà e correttezza”.