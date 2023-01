Un incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A20 sul viadotto Buzza, al chilometro 119, in direzione Palermo, all’altezza di Caronia.

Una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro il Guard Rail, riportando ingenti danni sulla parte anteriore. Il conducente, un uomo di 45 anni, ha riportato lievi contusioni. Si è recato autonomamente in ospedale per controlli. L’incidente si è verificato nel tratto a doppio senso. Sul posto si sono portati la Polizia Stradale e mezzi di pronto intervento.