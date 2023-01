Palermo – Un giovane palermitano, dopo essere andato in escandescenza, ha preso a calci carrelli e porte al Pronto Soccorso dell’Ospedale civico, rivolgendo anche minacce verso i medici.

Con lui c’erano altre tre ragazzi protagonisti del caos che si è creato presso il nosocomio e che sono scappati prima che arrivassero gli agenti delle Volanti del Commissariato palermitano di Porta Nuova. sono attualmente ricercati. Il giovane è adesso indagato per danneggiamento, in attesa di comprendere se il personale sanitario e la guardia giurata in servizio decideranno se sporgere o meno denuncia per minacce. FOTO: ARCHIVIO