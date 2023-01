Messina – Furto di energia elettrica, denuncia per un 52enne. Controlli dei Carabinieri

In sette denunciati per guida in stato di ebbrezza o senza patente. Due per porto ingiustificato di un taglierino e un manganello in ferro

Benedetto Orti Tullo

Messina – Un 52enne è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Compagnia Messina sud per furto di energia elettrica. I Militari dell’Arma, dopo una verifica specifica, hanno accertato che l’uomo si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica. Altre due persone, nel corso di controlli del fine settimana sono state denunciate perché trovate in possesso, senza giustificato motivo, rispettivamente di un taglierino e di un manganello in ferro. Altri sette denunciati, invece, a vario titolo, per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente o per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico. Nel corso del servizio, sono stati 30 i veicoli controllati complessivamente e oltre 50 le persone. Contestate diverse violazioni al codice della strada con conseguente sequestro di quattro veicoli. Infine, dodici giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droghe, poiché trovati in

possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina, detenute per uso

