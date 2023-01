Mistretta – Dopo il rinvio di ieri, a causa delle proibitive condizioni meteorologiche, la processione di San Sebastiano per le vie di Mistretta si è tenuta oggi pomeriggio. Alle 16, puntualissimo, il simulacro del Santo è uscito dalla Chiesa.

Momento toccanti e significativi, come sempre, nel solco di una tradizione radicata e sempre con la solita grande fede verso il Santo Patrono. Un momento importantissimo per la gente di Mistretta che si è riversata per le strade cittadine per non mancare a un momento solenne che, negli anni bui della pandemia, è mancato tantissimo.