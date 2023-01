C’è una particolarità nel giorno di San Sebastiano a Barcellona Pozzo di Gotto. E’ la Giaurrina, il dolce composto di miele e zucchero mandati in ebollizione e poi lavoratori sapientemente secondo una tradizione centenaria.

Tutti, nel giorno di San Sebastiano, assaggiano la Giaurrina. Chi per tradizione, chi per devozione, chi perché ne è ghiotto. L’inventore, secondo quanto apprendiamo, si chiamava La Maestra. I suoi discendenti vivono attualmente negli Stati Uniti D’America, dove continuano a produrre questo dolce solo un giorno l’anno: il 20 gennaio. Qui il signor La Maestra ha lasciato la ricetta ad alcune famiglie barcellonesi.

Fino a qualche anno fa, tra i produttori di Giaurrina c’era il signor Trovato che tornava dalla Germania apposta per San Sebastiano, solo per lavorare al chiodo e rendere omaggio al suo Santo Patrono. E’ venuto a mancare da poco, ma più di un barcellonese lo ha ricordato ieri.

Tra i depositari di questa antica ricetta c’è anche la famiglia Giunta. Dal più piccolo al più grande, a preparare la Giaurrina nel ricordo di Don Ninai. Anche lui non c’è più, ma figli e nipoti conservano intatta una tradizione bellissima che non può e non deve perdersi. Ma, anzi, va custodita come un patrimonio identitario unico.