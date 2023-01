Galati Mamertino – Pareggio per il Città di Galati 0-0 in trasferta contro il Melas, nel match disputatosi allo Stadio Comunale “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela e valido per la sedicesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D

La formazione galatese di mister Calogero Vicario, dopo le due sconfitte consecutive subite contro Aquila Bafia e Nuova Rinascita Patti, ritorna a fare punti ma spreca tantissimo nella ripresa, dove crea almeno 4 nitide occasioni da rete con Emanuele Serio (anche una traversa per l’attaccante), Eric Campisi e Francesco Parafioriti, il quale ha colpito un incredibile incrocio dei pali con una punizione dalla trequarti. Con questo pareggio il Città di Galati raggiunge momentaneamente al terzo posto in classifica con 31 punti lo Stefano Catania, che giocherà il suo incontro domani contro l’OR.SA. Promosport.

La prima frazione di gioco è abbastanza equilibrata con le due compagini, che cercano di prendere il comando del centrocampo. Il Città di Galati si fa vedere in avanti al 6′ con Venuto, che impegna in uscita il portiere locale Messina. Risponde al 14′ il Melas con Lipari, che impegna a terra il portiere ospite De Francesco. Lo stesso De Francesco è super al 36′, quando respinge una conclusione ravvicinata di Lunghitano. Nel finale di tempo il Città di Galati ci prova con Emanuele Serio e Davide Vicario, ma entrambi non riescono a trovare la via della rete.

Il secondo tempo è di marca galatese con diverse occasioni da rete. Al 67′ Emanuele Serio spreca, mandando a lato da buona posizione in area di rigore. Al 70′ anche Eric Campisi in piena area manca di poco la rete. Al 74′ Emanuele Serio si gira al limite dell’area, ma la sua conclusione si stampa clamorosamente sulla traversa. Al 79′ il neoentrato Francesco Parafioriti colpisce un incredibile incrocio dei pali, con una punizione dalla trequarti che aveva sorpreso l’estremo difensore locale Messina. Lo stesso Parafioriti spreca all’83’, calciando sul fondo e non approfittando di uno svarione difensivo degli avversari. Il Città di Galati va vicino alla vittoria anche all’89’ con Daniele Ravì’ Pinto, che su cross di Venuto sfiora l’incrocio dei pali.

Nel Girone C straripante invece l’Aluntina, che ha battuto nettamente in trasferta l’Orlandina per 4-0; Alberto La Rosa ha aperto le marcature con una precisa punizione, mentre le altre reti sono state messe a segno da Alessio Lunghitano, Marco Lunghitano e Alberto Sansiveri. La formazione di San Marco d’Alunzio rimane saldamente al secondo posto in classifica con 34 punti, a 3 lunghezze dalla capolista Rosmarino (che domani giocherà sul difficile terreno di gioco di Gangi).