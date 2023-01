Pace del Mela – Dopo lo stop dettato dalle vacanze natalizie, riapre il sipario del teatro di Pace del Mela.

Buona la prima all’Auditorium pacese, dove ieri sera, venerdì 20 gennaio, è andato in scena “Amore sono un po’ incinta”. Si tratta di una commedia scritta da Marco Cavallaro, che ha ricevuto una Menzione Speciale al 55° Festival del Borgo Verezzi.

L’Amministrazione Comunale, ed in particolare il Sindaco Mario La Malfa, da sempre sono stati molto sensibili al teatro e hanno promosso questa struttura, invitando i pacesi e non solo ad andare a teatro e a vivere la meravigliosa esperienza di assistere ad una finzione scenica.

“La stagione teatrale di Pace del Mela -ha dichiarato il Sindaco Mario La Malfa- riprende con una commedia comica tutta da ridere. “Amore sono un po’ incinta” di Marco Cavallaro racconta come il calo delle nascite genera paura nella società, ma mettere al mondo oggi un figlio preoccupa ancora di più”

Una commedia che fa ridere del timore nell’affrontare l’ignoto e di come la storia più vecchia del mondo, quella di dare un futuro alla vita, sia la favola più bella e divertente da raccontare.”

Il prossimo appuntamento all’Auditorium di Pace del Mela è per il 24 di febbraio, quando andrà in scena “Il giorno della Civetta” con Edoardo e Salvo Saitta. Il 5 marzo invece Claudio Lo Terzo calcherà la scena pacese con “Terzo”. Il 19 marzo un omaggio a Fraco Battiato con “Torneremo ancora” e il coro Overture. Il gran finale invece sarà il 9 maggio dove Enrico Guarnieri sarà il protagonista di “Non è vero ma ci credo”.