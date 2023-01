Monforte San Giorgio – È stata inaugurata la nuova scuola dell’infanzia di Monforte marina, rientrante nell’Istituto Comprensivo di Torregrotta. I nuovissimi locali si trovano nello spazio adiacente la Scuola Primaria che qualche anno addietro ha visto la luce nella frazione marinara del Comune di Monforte San Giorgio.

L’INAUGURAZIONE

Attiva da settembre, oggi l’inaugurazione ufficiale. La struttura è stata intitolata a Maria Montessori. Presenti la Preside dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta Barbara Oteri, il Sindaco di Monforte San Giorgio Giuseppe Cannistrà, la Vicesindaco Maria Rosa Maimone e altri componenti dell’Amministrazione. Hanno partecipato alla cerimonia anche Il Sindaco di Condrò Giuseppe Catanese e gli altri docenti dell’Istituto Comprensivo.

Dopo l’emozionante momento del taglio del nastro, il parroco ha benedetto i locali. I piccoli studenti hanno arricchito la mattinata con delle coreografie, studiate e progettate insieme alle instancabili docenti. I locali della Scuola dell’Infanzia sono stati studiati per rispondere a tutte le esigenze dei bambini. Dagli spazi dedicati all’accoglienza a quelli per il gioco, tutto è a misura dei più piccini.

LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TORRESE

Intanto l’Istituto Comprensivo di Torregrotta si arricchisce sempre di nuovi traguardi . Dopo il grande successo dell’Aula Immersiva inaugurata lo scorso dicembre, arrivano altre, importanti, novità.

Nella Scuola Secondaria “Dante Alighieri” prende vita infatti il Laboratorio di Exhibit Matematici “GeO”. Si tratta di uno spazio che consta di 20 exhibit interattivi in legno, grazie ai quali la matematica e la fisica diventano un gioco. Studiare anche attraverso l’esperienza, seguendo le più innovative tecniche di apprendimento, adatte proprio a tutti. Platone, Archimede, Pitagora, e le loro conoscenze alla portata degli studenti che apprenderanno la loro conoscenza. Tanta partecipazione anche a questa iniziativa, che gli studenti hanno accolto con entusiasmo.

LE DICHIARAZIONI DELLA PRESIDE BARBARA OTERI

“Il Comprensivo Torregrotta -ha dichiarato la Preside Barbara Oteri- è pronto a raccogliere le sfide lanciate da una società in rapidissima evoluzione e ad esplorare, di conseguenza, nuove frontiere educative per fornire ai propri studenti le competenze chiave e gli strumenti essenziali per comprendere e gestire il cambiamento, decodificare i messaggi e vivere nella società con atteggiamento critico, autonomo, responsabile. In quest’ottica, -continua la Dirigente- lo scorso 22 dicembre è stata inaugurata, nel moderno ed ecosostenibile plesso di Scala Torregrotta, la nuova Aula Immersiva, un ambiente d’apprendimento innovativo, inclusivo e interattivo, in cui è possibile svolgere lezioni dinamiche dove tutti gli alunni – dall’Infanzia alla Secondaria – possono muoversi e scoprire risorse didattiche uniche ed esperienziali: volare nell’Universo e vedere i pianeti da vicino, scoprire i segreti della natura studiandola da un nuovo punto di vista, scoprire civiltà del passato e molto altro ancora.”

Sempre a gennaio sarà intitolata l’Aula Musica della Secondaria “Dante Alighieri” (rinnovata negli arredi e nel design e dotata di ulteriori strumenti musicali) alla memoria del maestro Franco Battiato, scomparso nel 2021. Oltretutto è attivo il proseguimento del programma ERASMUS con nuove mobilità all’estero.