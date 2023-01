Palermo – Il Bari, quarta forza del campionato di Serie B, cade al “Barbera”. Per il Palermo è la “tempesta perfetta”. In tutti i sensi. Già, proprio così. Perché il match si è disputato sotto pioggia e vento, con condizioni meteorologiche a dir poco proibitive.

A decidere l’incontro è Ivan Marconi che, con la sua rete, porta i rosanero ad agganciare, seppur temporaneamente, il Cagliari nell’ultimo slot utile per la zona play off. Per i ragazzi di mister Corini è il settimo risultato che allunga la striscia positiva. A bocca asciutta sono rimasti, invece, gli attesi bomber delle due squadre: il rosanero Brunori e il biancorosso Cheddira, addirittura espulso per somma di ammonizioni.

Il Palermo operaio, intanto, conquista tre punti preziosissimi al termine di un incontro inevitabilmente condizionato dal forte vento che ha spirato sul capoluogo siciliano per tutta la durata dell’incontro. La rete che decide il match giunge all’82’. Marconi risolve in mischia, da par suo. Una rete che vale tre punti pesantissimi. FOTO: Facebook PALERMO FC