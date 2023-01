Messina – È stato assolto con la formula “non doversi procedere” per la tenuità del fatto il 70enne denunciato a giugno del 2019 perché fermato in via Santa Cecilia con una pistola giocattolo con il tappo rosso.

A segnalare la presenza dell’uomo armato è stato un 83enne, che passeggiava insieme al nipote. Il 70enne era stato quindi subito fermato e perquisito. Dentro il borsone che aveva con sé era stato trovato e sequestrato anche un coltello multiuso.

Era quindi scattata la denuncia per porto abusivo d’arma. Nel corso del processo il pm ha modificato l’imputazione in procurato allarme e lo scorso lunedì il giudice monocratico Marcello Cipri ha assolto l’imputato, difeso dall’avvocato Giovanni Caroè