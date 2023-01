Patti – Smaltimento amianto. Contributi a fondo perduto per i cittadini e la salute di tutti. La riapertura del bando e la proroga dei termini di presentazione dell’istanza entro il 24 febbraio consentiranno ai cittadini di beneficiare di un contributo dell’80% delle spese preventivate.

Tutti i soggetti – pubblici e privati – proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro il 30 giugno 2023, a darne comunicazione al Comune territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. Seppur bandito da anni per la sua riconosciuta pericolosità, il materiale risulta ancora presente in parecchi edifici aventi coperture in cemento-amianto e manufatti quali canne fumarie, tubazioni, vasche e serbatoi, pavimenti.

Per produrre effetti positivi sull’ambiente e sulla salute dei cittadini urge la denuncia e lo smaltimento del materiale nocivo. «Un’ottima occasione per poter porre rimedio ad una criticità ancora forte – spiega l’ingegnere comunale Tindaro Pino Scaffidi. Un provvedimento che potrebbe aiutare il Comune, nel bene di tutti, a bonificare il territorio grazie all’incentivo economico che giunge a sostegno dei cittadini facenti istanza per lo smaltimento di quello presente presso le proprie abitazioni». FOTO: Archivio