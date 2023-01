Isole Eolie ancora isolate a causa del maltempo con il forte vento che ha ingrossato il mare fino a provocare onde altre anche oltre cinque metri. A Stromboli le raffiche hanno superato anche i 120 km/h.

I mezzi non sono riusciti a salpare da e verso l’arcipelago dal pomeriggio di ieri. E disagi – secondo quanto si apprende -soprattutto ad Alicudi, dove la popolazione è rimasta al buio per un guasto alla centrale elettrica. Il proseguire delle condizioni meteo proibitive potrebbe far sì che il disagio si protragga anche nella giornata di oggi. FOTO: ARCHIVIO