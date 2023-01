Milazzo – Primi effetti delle forti raffiche di vento che, secondo le previsioni, supereranno persino i 100 Km/h. Un albero si è abbattuto sulla SS113, in direzione Palermo, tra l’uscita dalla zona industriale di Giammoro e la rotonda che conduce ai caselli autostradali.

L’arbusto è crollato al suolo e solo per un puro caso le conseguenze non sono state peggiori. Nessuna auto è stata centrata, ma un’auto – secondo quanto si apprende – con a bordo due bimbi è uscita indenne dalla caduta dell’albero che non l’ha centrata, appunto, soltanto per caso.

Raccomandiamo ai nostri lettori tutti di prestare la massima attenzione in queste ore a causa delle avverse condizioni meteorologiche.