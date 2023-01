Mistretta – Il 20 gennaio è il giorno di San Sebastiano, patrono di Mistretta. Ore di trepidazione e di attesa per la comunità amastratina quelle vissute nella giornata di oggi, gran parte della comunità si è riversata nella piazza adiacente alla chiesa di San Sebastiano ad aspettare la decisione in quello che è il giorno più importante dell’anno per la comunità.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

Poco prima delle 16.00, ora in cui era fissata la processione, lunghe discussioni e poi l’annuncio ufficiale, processione rinviata a domani, alle 16.00. Del resto non poteva essere altrimenti, date le condizioni climatiche proibitive. Decisione comunicata nel pomeriggio, quando è stata constatata l’effettiva impossibilità di svolgimento della processione. Vara e Varetta, da poco restaurate e grazie anche a una nuova illuminazione realizzata nei mesi scorsi dalla ditta Fedel Energi dei fratelli Fedeli, risplendono in attesa all’interno della chiesa dedicata al Santo patrono San Sebastiano.

Nel cuore dei fedeli la speranza di poter rivivere il Santo per le vie della città e il cuore colmo di devozione.