Firmato il protocollo d’intesa tra i 29 comuni che daranno vita alla nuova aggregazione territoriale dell’Area Interna Nebrodi.

Il protocollo d’intesa sottoscritto nei giorni scorsi al castello “Gallego” di Sant’Agata Militello da sindaci e rappresentati delle amministrazioni interessate, è propedeutico alla costituzione vera e propria dell’aggregazione territoriale che dovrà avvenire entro fine marzo.

La nuova Area Interna Nebrodi comprende i comuni di Acquedolci, Alcara li Fusi, Capizzi, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castel l’Umberto, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta d’Affermo, Naso, Pettineo, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Sant’Agata Militello, Santo Stefano Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa ed Ucria, col comune santagatese indicato soggetto referente.

Sul piatto le risorse della programmazione Fesr 2021-2027 per servizi essenziali, sviluppo locale e servizi ecosistemici, un filone di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio. L’organismo dell’area interna Nebrodi, ampliato rispetto alla fase precedente e con ruoli e funzioni più vaste ed autonome nella fase gestionale, di monitoraggio e controllo delle azioni, attuerà la programmazione strategica per l’utilizzo delle risorse con interventi che saranno possibili per rete stradale, digitalizzazione dei servizi, miglioramento degli ambienti scolastici e dei servizi sanitari, investimenti nel tessuto produttivo, rigenerazione e valorizzazione del patrimonio, riqualificazione degli spazi aperti, rafforzamento servizi turistici e anche salvaguardia ambientale, contrasto al dissesto idrogeologico, sostegno al sistema dei rifiuti .

Entro il 30 giugno 2023 dovrà essere approvata la strategia territoriale con la selezione delle relative operazioni.