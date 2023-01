Capri Leone – L’Amministrazione Comunale di Capri Leone ha fornito qualche anticipazione del prossimo Carnevale 2023, ormai alle porte, in attesa della locandina ufficiale che uscirà a breve.

Gli appuntamenti del Carnevale 2023 prenderanno il via Sabato 18 Febbraio, con una serata danzante in maschera nella palestra comunale di Contrada Valle Santa. Domenica 19 Febbraio si terrà, invece, la sfilata dei gruppi mascherati da Piazzetta Mattarella a Piazza Gepy Faranda; al termine continueranno musica e balli.

Verranno premiati il costume più bello, il gruppo di maschere a tema più numeroso e quello più originale. Per concludere Martedì 21 Febbraio ancora musica e balli allieteranno la serata, nella palestra comunale in Contrada Valle Santa. Il programma del Carnevale 2023 è stato stilato di concerto con i rappresentanti di varie Associazioni locali, che gli amministratori ringraziano per la collaborazione.