Patti – Nel campionato di prima categoria, girone D, la Nuova Rinascita Patti si gode l’attuale secondo posto in classifica e pensa a prossimi impegni.

C’è tanta euforia negli spogliatoi per questo risultato, insperato. Senza fare galoppare la fantasia, i giocatori di mister Massimiliano Spinella, adesso sono chiamati a dimostrare continuità al gioco espresso in campo, per continuare a vincere e gestire la tensione agonistica.

Per i bianco-neri, nel palmares di un inizio stagione ricco di soddisfazioni, spiccano i tre punti strappati nell’ultima giornata contro la corazzata Città di Galati con il risultato di 2 a 1. Domenica, al Gepy Faranda di Patti, arriva la compagine ostica del Lipari, che si trova a sette punti dalla Nuova Rinascita. L’imperativo è vincere, per continuare a sognare il salto di categoria.