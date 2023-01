Barcellona – La festa di San Sebastiano è tornata a pieno regime dopo gli anni bui della pandemia e le limitazioni che regnavano fino allo scorso anno.

Stamattina le bancarelle stazionavano lungo la via Roma e in Piazza Duomo. L’odore del Torrone caldo e della Giaurrina, il dolce tradizionale della festa barcellonese realizzato con zucchero e miele, facevano sentire la loro intensità. Riportavano i più grandi agli anni passati e per i più piccoli rappresentavano una scoperta.

Alle ore 11 la tradizionale messa presso la Basilica intitolata proprio al Santo Patrono. Presenti tutte le autorità Civili e Militari della Città che hanno assistito al Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo della Diocesi di Messina-Lipari – Santa Lucia del Mela, Monsignor Giovanni Accolla. Un momento bello, intenso. Uno di quei momenti del quale la città ha bisogno, come ha evidenziato a 98zero l’Assessore Salvatore Coppolino.

Nel pomeriggio, nonostante il freddo, la pioggia non è arrivata e così si è potuta svolgere regolarmente la processione di San Sebastiano Martire al quale Barcellona Pozzo di Gotto ha rinnovato la sua fede e il suo atto di affidamento.