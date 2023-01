Caronia – Tragedia sfiorata per un autotrasportatore che, per cause in corso di accertamento, presumibilmente a causa del forte vento, ha perso il controllo del Tir che stava conducendo.

E’ successo lungo l’autostrada A20, in direzione Messina, sul Viadotto Caronia. Il mezzo pesante, adibito al trasporto di latte e derivati, si è schiantato contro le barriere protettive, poggiandosi su un fianco.

Per fortuna, nessun’altra vettura è rimasta coinvolta nel sinistro. L’autista è riuscito a liberarsi da solo dalle lamiere dell’abitacolo del Tir e ha riportato lievi ferite e contusioni. Immediati soccorsi. Sul posto infatti sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello e un’ambulanza del 118 che hanno trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Santagatese per le cure e tutti gli accertamenti del caso.