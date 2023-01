Capri Leone – E’ stata celebrata questa mattina, presso il Comando della Polizia Municipale di Capri Leone, la Santa Messa in occasione della ricorrenza liturgica di San Sebastiano, Patrono delle Forze dell’Ordine locali.

Erano presenti alla celebrazione il Sindaco di Capri Leone On. Bernadette Grasso, il Vice-Sindaco Riccardo Mancari, l’Assessore Comunale Calogero Mancuso, i Consiglieri Comunali Antonella Lazzaro, Salvatore Lazzara, Giuseppe Franchina e Ivan Carcione, Padre Gaetano Vicario e gli agenti della Polizia Municipale locale.

“A nome dell’Amministrazione Comunale ringrazio tutti, dal Comandante agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e alle loro famiglie – afferma il Sindaco Grasso -. Quelli alle nostre spalle sono stati anni difficili e travagliati, ma con il vostro impegno avete garantito (e continuate a farlo) un servizio prezioso per la comunità”.

La Festa di San Sebastiano si svolge in diversi paesi del messinese, come Tortorici, Barcellona Pozzo di Gotto e Mistretta; in queste cittadine si tengono la Santa Messa e la tradizionale processione, molto suggestiva, con la vara del Santo.