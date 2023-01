È di ieri la notizia del documento firmato da sette consiglieri comunale e dall’intera Giunta che chiedono al Sinsaco Mancuso di ricandidarsi per continuare il progetto cominciato nel 2018.

Questa mattina il primo cittadino Bruno Mancuso è stato ospite a Radio DOC del programma “Cu c’è, c’è!” e non si è sottratto alla domanda che tutti, in questo momento, stanno pensando di chiedere al Sindaco.

Si ricandiderà alle prossime amministrative come richiesto nell’endorsement diffuso dai sette consiglieri comunali e dalla Giunta?

“Ribadisco, come ho già fatto, che sono disponibile perché è una responsabilità nei confronti del paese. Avrei auspicato la possibilità di un rinnovamento, anche riguardante la figura del candidato a sindaco, un cambiamento di facce e persone per evitare di diventare stantii all’occhio della cittadinanza. Questo pare non si sia verificato quindi devo guardarmi attorno e fare appello al mio amore per Sant’Agata Militello che è riconosciuto. Rispondo all’appello dei consiglieri e dovrò nei prossimi giorni valutare dopo un giro di consultazione anche all’esterno del gruppo da cui è partito questo endorsement e vedremo di fare una quadra della situazione”.

Che effetto le ha fatto leggere questo documento ?

“Naturalmente ero stato avvertito della diffusione del documento dei Consiglieri Comunali. Per i contenuti ed anche per le manifestazioni di stima nei miei confronti è un documento che mi lusinga e commuove. Anche il rapporto umano tra noi in cinque anni ha retto e si è consolidato e non può che farmi piacere”.

Che cinque anni sono stati questi che stanno per concludersi?

“Sono stati cinque anni di passione perché a parte vicende mie personali che mi hanno coinvolto sul piano umano anche la pandemia ha contribuito ad un rallentamento dell’azione amministrativa come in tutti i Comuni. Rispetto al programma c’è stato un rallentamento che abbiamo comunque recuperato. Abbiamo creato i presupposti per un rilancio del paese ma l’obiettivo che abbiamo raggiunto è stato riequilibrare i conti del Comunque che ci ha permesso di dare qualche risposta ai cittadini”